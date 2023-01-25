В Генштабе рассказали, могут ли ВСУ после Соледара отойти и от Бахмута

Об этом в эфире телемарафона 25 января сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

"Это удивительно, чтобы сейчас выйти из Бахмута, когда там контролируемая ситуация. Удается давать отпор российским оккупантам", - сказал он.

Спикер Генштаба добавил, что пока в городе "есть подвалы, есть возможность украинским военным обороняться и держать территорию, они будут оставаться там".

Ковалев отметил, что российские оккупанты сейчас бросают все силы на то, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

"И, пожалуй, это та цель так называемой специальной военной операции, о которой говорят оккупанты, чтобы Путин мог хоть что-то показать своему электорату", - сказал он.

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Днем 25 января представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об отводе украинских войск от Соледара Донецкой области.

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