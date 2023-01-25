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В Генштабе рассказали, могут ли ВСУ после Соледара отойти и от Бахмута

25 января, 2023 среда
17:09
война с Россией

Ситуация вокруг Бахмута Донецкой области остается сложной, враг несет огромные потери, но продолжает стягивать на это направление все имеющиеся ресурсы

Об этом в эфире телемарафона 25 января сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

"Это удивительно, чтобы сейчас выйти из Бахмута, когда там контролируемая ситуация. Удается давать отпор российским оккупантам", - сказал он.

Спикер Генштаба добавил, что пока в городе "есть подвалы, есть возможность украинским военным обороняться и держать территорию, они будут оставаться там".

Ковалев отметил, что российские оккупанты сейчас бросают все силы на то, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

"И, пожалуй, это та цель так называемой специальной военной операции, о которой говорят оккупанты, чтобы Путин мог хоть что-то показать своему электорату", - сказал он.

Читайте также: Бахмут остается главной целью России, чтобы выйти на границы Донетчины и Луганщины, - Згурец

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военные силы Украины
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Бахмут
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