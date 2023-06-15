Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громова сообщил на брифинге .

По его словам, противник увеличивает количество групп тактических ракетных войск в приграничных с Украиной районах и опрокинул в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".

"В этой связи растет угроза нанесения ударов противникам ракетами типа Х-35, дальность стрельбы которой позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - сказал Громов.