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В Генштабе рассказали, каким областям грозит перебазированный на Брянщину ракетный комплекс "Бал"

15 июня, 2023 четверг
13:27
Война с Россией

Переброшенный в Брянскую область ракетный комплекс "Бал" способен поражать объекты на территории Житомирщины, Киевщины, Полтавщины, Черкасщины, Черниговщины, Сумщины и Харьковщины

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громова сообщил на брифинге .

По его словам, противник увеличивает количество групп тактических ракетных войск в приграничных с Украиной районах и опрокинул в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".

"В этой связи растет угроза нанесения ударов противникам ракетами типа Х-35, дальность стрельбы которой позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - сказал Громов.


 
Киевщина
Сумщина
военные силы Украины
Черниговщина
новости Киева
Харковщина
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