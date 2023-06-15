В Генштабе рассказали, каким областям грозит перебазированный на Брянщину ракетный комплекс "Бал"
Переброшенный в Брянскую область ракетный комплекс "Бал" способен поражать объекты на территории Житомирщины, Киевщины, Полтавщины, Черкасщины, Черниговщины, Сумщины и Харьковщины
Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громова сообщил на брифинге .
По его словам, противник увеличивает количество групп тактических ракетных войск в приграничных с Украиной районах и опрокинул в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".
"В этой связи растет угроза нанесения ударов противникам ракетами типа Х-35, дальность стрельбы которой позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - сказал Громов.
- 12 июня Центр нацпротива сообщил, что российские войска переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы "Бал" , чтобы обстреливать мирные украинские города.
- 13 июня в Воздушных силах заявили, что ПВО будет непросто реагировать на обстрелы из БРК "Бал" , которые российские оккупанты завезли в Брянской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное