В Генштабе прогнозируют возможное начало атаки россиян по направлению на Северодонецк в ближайшие сутки

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook.



"Враг временно отказался от выполнения задачи по блокированию и захвату города Киева. Оккупанты продолжают нанесение ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны", - заявили в Генштабе.



На Волынском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, определены подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.



"На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории республики Беларусь в РФ. По имеющейся информации, отдельные подразделения оккупантов из состава воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород", - говорится в сообщении.



Там добавили, что с целью замедления продвижения ВСУ оккупанты осуществили массовые хаотические минирования не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.



"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск", - сообщил ГШ.



Там отметили, что на Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление и успеха не имели.



"На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении на Северодонецк и Большая Новоселка", – говорится в сообщении.



Там добавили, что при поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя.



"Южнобужское направление. Враг в течение суток сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районе н.п. Александровка. Пытается вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области", - подытожили в Генштабе.