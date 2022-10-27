В Генштабе предположили, что РФ может пойти на Киев с территории Беларуси

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает Укринформ .

"Мы не исключаем, что противник снова может прибегнуть к наступлению на Киев. В первую очередь они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном, ни на восточном направлении. Одним из вариантов так называемого свержения конституционного строя Украины является захват Киева и ликвидация военно-политического руководства", – сказал Громов.

По словам представителя Генштаба, ВСУ готовы к такому развитию событий.

"Мы предполагаем, что противник может прибегнуть к операции, прежде всего из Республики Беларусь. Это может быть с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области. Мы готовы к этому, но пока мы не видим угрозы, что противник непосредственно будет атаковать", - подчеркнул Громов.

Представитель Генштаба ВСУ добавил, что сейчас более ожидаемы вражеские атаки на украинские инфраструктурные объекты.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов оценил угрозу вторжения из Беларуси как очень низкую.

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