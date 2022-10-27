В Генштабе предположили, что РФ может пойти на Киев с территории Беларуси
В Генштабе ВСУ предполагают, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси
Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает Укринформ .
"Мы не исключаем, что противник снова может прибегнуть к наступлению на Киев. В первую очередь они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном, ни на восточном направлении. Одним из вариантов так называемого свержения конституционного строя Украины является захват Киева и ликвидация военно-политического руководства", – сказал Громов.
По словам представителя Генштаба, ВСУ готовы к такому развитию событий.
"Мы предполагаем, что противник может прибегнуть к операции, прежде всего из Республики Беларусь. Это может быть с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области. Мы готовы к этому, но пока мы не видим угрозы, что противник непосредственно будет атаковать", - подчеркнул Громов.
Представитель Генштаба ВСУ добавил, что сейчас более ожидаемы вражеские атаки на украинские инфраструктурные объекты.
- Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов оценил угрозу вторжения из Беларуси как очень низкую.
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