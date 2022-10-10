В Генштабе показали работу мобильных групп ПВО

Видео они опубликовали на своей официальной странице.

"Так выглядит практическая боевая работа мобильных групп ПВО Сухопутных войск ВС Украины и Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - отмечают в Генштабе.

Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере 5 человек погибли.

Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.

Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электрики, по Франковщине , в Тернопольской области сработала ПВО.

Еще 15 ракет атаковали Львовскую область, часть из них сбила ПВО.

Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.