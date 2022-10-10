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В Генштабе показали работу мобильных групп ПВО

10 октября, 2022 понедельник
15:55
война с Россией

Генштаб показал, как на практике работают мобильные группы ПВО Вооруженных Сил Украины

Видео они опубликовали на своей официальной странице.

"Так выглядит практическая боевая работа мобильных групп ПВО Сухопутных войск ВС Украины и Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - отмечают в Генштабе.

  • Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере 5 человек погибли.
  • Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.
  • Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электрики, по Франковщине , в Тернопольской области сработала ПВО.
  • Еще 15 ракет атаковали Львовскую область, часть из них сбила ПВО.
  • Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.

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