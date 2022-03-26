В Генштабе показали еще один уничтоженный российский самолет, "украсивший" украинские поля

Об этом заявили в Генштабе ВСУ .



"Еще один недавно уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля. Силы противовоздушной обороны Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA давно уничтожено. И, судя по "статистике" кафиров, уже несколько раз", - говорится в сообщении.

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