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В Генштабе отметили усиление партизанского движения на Херсонщине

8 сентября, 2022 четверг
19:36
война с Россией

Из-за партизан вражеские подразделения имеют существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В результате успешных действий партизанского движения,во взаимодействии с артиллерией Сил обороны, вражеские подразделения испытывают существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области", - говорится в сообщении.

  • "Сдавайтесь или умрите": мелитопольские партизаны 8 сентября обратились в видео к коллаборантам, а официальный горсовет Мелитополя в этот же день постановил арестовать имущество коллаборантов, занимающихся подготовкой к псевдореферендуму.
  • Генштаб ВСУ сообщает 8 сентября, что россияне усиливают фильтрационные меры, мобилизацию и подготовку к "референдуму" на оккупированных землях.

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военные силы Украины
Херсонщина
Военные новости
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