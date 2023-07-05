Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Противник имеет технические возможности наносить ракетные удары из акватории Средиземного моря. Дальность пуска ракет - около 1500 км, что позволяет их применение по объектам в южных регионах нашего государства. В то же время это может вызвать нежелательный для России международный резонанс в связи с необходимостью захода кораблей во внутренние воды (других стран, - ред.) и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО", - пояснил он.

Генерал отметил, что при нынешней консолидации блока НАТО он считает этот сценарий маловероятным.

"Ведь последствия будут несравнимы с действиями, вплоть до немедленного потопления этих ракетоносителей", - сказал Громов.