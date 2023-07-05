В Генштабе объяснили, почему враг не наносит ракетных ударов из акватории Средиземного моря
Россия имеет технические возможности наносить ракетные удары по Украине из акватории Средиземного моря, но такие действия оккупантов маловероятны
Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Противник имеет технические возможности наносить ракетные удары из акватории Средиземного моря. Дальность пуска ракет - около 1500 км, что позволяет их применение по объектам в южных регионах нашего государства. В то же время это может вызвать нежелательный для России международный резонанс в связи с необходимостью захода кораблей во внутренние воды (других стран, - ред.) и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО", - пояснил он.
Генерал отметил, что при нынешней консолидации блока НАТО он считает этот сценарий маловероятным.
"Ведь последствия будут несравнимы с действиями, вплоть до немедленного потопления этих ракетоносителей", - сказал Громов.
- Обычно враг наносит ракетные удары из акватории Черного моря. Сейчас там находятся три вражеских ракетоносителя . На них может быть до 20 "калибров".
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