Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .

Таким образом, в Генштабе отреагировали на информацию о том, что Государственное бюро расследований якобы по указанию президента Украины Владимира Зеленского возбудило дело против Сергея Кривоноса.

"Относительно участия генерал-майора запаса Сергея Кривоноса в обороне аэропорта Киев: с начала широкомасштабной вооруженной агрессии его, исключительно как добровольца, и учитывая боевой опыт по обороне аэродрома 2014 года, Главнокомандующим ВСУ был назначен руководителем обороны аэропорта "Киев", - заявил он. Генштаб.

Там добавили, что с 24 февраля 2022 года и сегодня Кривонос на военной службе не находится и не был мобилизован. В Генштабе ВСУ также отметили, что после стабилизации ситуации вокруг столицы аэропорт "Киев" был взят под охрану и оборону подразделениями Теробороны, а Кривонос был освобожден от оказания помощи.

В Генштабе также отметили, что публичные заявления Кривоноса о влиянии Зеленского на органы досудебного расследования, увольнение его с военной службы не соответствуют действительности

"Они имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения. В который раз обращаемся к политикам, лидерам общественного мнения, журналистам о воздержании от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров. Только военное руководство. владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии", - заявили в Генштабе ВСУ.

28 августа журналист Юрий Бутусов заявил, что ДБР возбудило дело против Сергея Кривоноса из-за участия в обороне аэропорта в Жулянах.

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