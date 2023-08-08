В генштабе Эстонии оценили шансы ВСУ к зиме прорваться через оборону России
По словам заместителя начальника генерального штаба сил обороны Эстонии полковника Марта Вендля, украинские войска могут прорваться через оборону России до зимы
Об этом информирует ETV .
"Важно отметить, что Украина способна использовать все свои средства лучше, точнее, чем россияне, потому что они имеют боевую разведку в относительно хорошем состоянии и поэтому позволяют наиболее эффективно использовать войска. Поэтому все эти удары в глубину служат одной цели и изолируют войска на поле боя от боеприпасов, бутербродов, чего угодно. Это, конечно, помогает ситуации", – сказал полковник о превосходстве в дальнобойной артиллерии ВСУ и точности ударов.
По мнению Вендла, до наступления зимы Украина может двигаться вперед, но многое зависит и от действий России, шаги которой не предсказуемы.
"Но понятно, что 1000-километровая линия фронта защищена неравномерно, поэтому Украина, если ей удастся обнаружить пробелы в обороне, быть лучше обучена тактике небольших подразделений, а также иметь более точную огневую мощь и лучшую разведывательную информацию, безусловно, имеет шанс", – добавил Вендла.
- В течение суток, 7 августа, российская армия потеряла 560 военных, вертолет и 10 танков. Также ВСУ за прошедшие сутки отразили атаки россиян на Купянском и Авдеевском направлениях.
- Украинские силы преуспевают и продвигаются вперед на Таврическом направлении
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