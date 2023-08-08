Об этом информирует ETV .

"Важно отметить, что Украина способна использовать все свои средства лучше, точнее, чем россияне, потому что они имеют боевую разведку в относительно хорошем состоянии и поэтому позволяют наиболее эффективно использовать войска. Поэтому все эти удары в глубину служат одной цели и изолируют войска на поле боя от боеприпасов, бутербродов, чего угодно. Это, конечно, помогает ситуации", – сказал полковник о превосходстве в дальнобойной артиллерии ВСУ и точности ударов.

По мнению Вендла, до наступления зимы Украина может двигаться вперед, но многое зависит и от действий России, шаги которой не предсказуемы.

"Но понятно, что 1000-километровая линия фронта защищена неравномерно, поэтому Украина, если ей удастся обнаружить пробелы в обороне, быть лучше обучена тактике небольших подразделений, а также иметь более точную огневую мощь и лучшую разведывательную информацию, безусловно, имеет шанс", – добавил Вендла.