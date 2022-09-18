В Генпрокуратуре рассказали, сколько военных преступлений совершила Россия

Об этом сообщают на Телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора.

Из 34 441 факта 33 162 – о нарушении законов и обычаев войны; 73 – планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны; 30 – пропаганда войны; 1176 – другие.

Кроме того, совершено 15 807 преступлений против национальной безопасности. Из них 10 957 – относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; 1702 – государственная измена; 2 364 – коллаборационная деятельность; 181 – пособничество государству-агрессору; 64 – диверсии; 539 – другие.

Напомним, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов подчеркнул , что удары РФ по ЗАЭС, по Харьковской ТЭЦ, по гидросооружениям в Кривом Роге – это прямой терроризм со стороны России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



