В Генпрокуратуре рассказали, сколько военных преступлений совершила Россия
С начала полномасштабного вторжения, Российская Федерация совершила 34 441 преступление агрессии и военное преступление против Украины
Об этом сообщают на Телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора.
Из 34 441 факта 33 162 – о нарушении законов и обычаев войны; 73 – планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны; 30 – пропаганда войны; 1176 – другие.
Кроме того, совершено 15 807 преступлений против национальной безопасности. Из них 10 957 – относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; 1702 – государственная измена; 2 364 – коллаборационная деятельность; 181 – пособничество государству-агрессору; 64 – диверсии; 539 – другие.
- Напомним, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов подчеркнул , что удары РФ по ЗАЭС, по Харьковской ТЭЦ, по гидросооружениям в Кривом Роге – это прямой терроризм со стороны России.
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