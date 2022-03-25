В Геническе россияне начали раздавать рубли – прокуратура открыла производство

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.



По данным следствия, в Геническе оккупанты выдают местным жителям вероятные средства – рубли. Такие бумажки захватчики раздают местным в размере 10 тыс. на одного человека.



В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц и привлечению их к ответственности.

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