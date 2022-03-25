В Геническе россияне начали раздавать рубли – прокуратура открыла производство
Херсонская областная прокуратура возбудила дело по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
По данным следствия, в Геническе оккупанты выдают местным жителям вероятные средства – рубли. Такие бумажки захватчики раздают местным в размере 10 тыс. на одного человека.
В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц и привлечению их к ответственности.
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