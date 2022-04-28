В Геническе оккупанты заставляют учителей переходить на российскую программу обучения, - заместитель главы облсовета

Об этом сообщает первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.



По предварительным данным, 28 апреля в Геническе российские оккупанты с помощью местных коллаборантов принудительно собирали директоров местных школ и потребовали от них предоставить списки учителей, которые готовы с первого сентября начать работу по российской программе обучения.

Как сообщает Соболевский, соглашающихся летом будут отправлять в Крым на "переподготовку". Всех других угрожают уволить.



"Я верю, что к первому сентября Херсонщина не только уже будет свободна от орков, но и начнет восстанавливаться. А возможно, к тому времени уже будут звучать первые приговоры в отношении 111 в отношении негодяев, которые сегодня оказывают давление на наших педагогов", - добавляет Соболевский.

Напомним, что на временно оккупированной части Херсонщины россияне стремятся ввести в обращение рубли

Также прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме депутату Херсонского горсовета, проводившему митинги в поддержку РФ