В Геническе оккупанты заставляют учителей переходить на российскую программу обучения, - заместитель главы облсовета
В Херсонской области в Генические военные РФ заставляют учителей местных школ переходить на российскую программу обучения
Об этом сообщает первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
По предварительным данным, 28 апреля в Геническе российские оккупанты с помощью местных коллаборантов принудительно собирали директоров местных школ и потребовали от них предоставить списки учителей, которые готовы с первого сентября начать работу по российской программе обучения.
Как сообщает Соболевский, соглашающихся летом будут отправлять в Крым на "переподготовку". Всех других угрожают уволить.
"Я верю, что к первому сентября Херсонщина не только уже будет свободна от орков, но и начнет восстанавливаться. А возможно, к тому времени уже будут звучать первые приговоры в отношении 111 в отношении негодяев, которые сегодня оказывают давление на наших педагогов", - добавляет Соболевский.
- Напомним, что на временно оккупированной части Херсонщины россияне стремятся ввести в обращение рубли
- Также прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме депутату Херсонского горсовета, проводившему митинги в поддержку РФ
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