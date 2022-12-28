В Геническе оккупанты собираются "отжать" имущество эвакуированных украинцев - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты распространяют открытки по многоквартирным домам и частному сектору. От жителей коллаборанты требуют принести документы владельца объекта недвижимости в фонд развития территории.

"По практике других городов не трудно предположить, что если владелец не найдется, то его недвижимость объявят "бесхозяйственной", то есть подпадающей под "национализацию". Заметим, что в городе происходит самовольное занятие жилья со стороны родственников коллаборантов и владельцев русских паспортов, которые "эвакуировались" с правого берега Херсонщины. Негласное разрешение на это им уже предоставили оккупационные власти", - пишут в Центре.

Геническ на карте Украины:

26 декабря в Геническе Херсонской области россияне начали перебрасывать оккупационную полицию на левый берег области и привлекать к дежурству на блокпостах.

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