В Геническе оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом набора в полицию, - депутат облсовета Хлань
В Геническе Херсонской области россияне начали перебрасывать оккупационную полицию на левый берег области и привлекать к дежурству на блокпостах
Об этом депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил в facebook .
Он рассказал, что в Геническе Херсонской области оккупанты объявляют набор в оккупационную полицию, которую начали привлекать к дежурствам на блокпостах и перебрасывать на левый берег. Хлань заявил, что это способ проведения скрытой мобилизации.
"Сначала отмечалось, что эта оккупационная полиция должна отвечать исключительно за безопасность в городе, но впоследствии стало известно, что этих полицейских-коллаборантов начали привлекать для дежурства на блокпостах и начали перебрасывать поближе на левый берег. Фактически это скрытая мобилизация через полицию в Геническом районе ", – сказал Хлань.
Он также рассказал, что недавно "полицейских" заставили сопровождать колонну военных, которая двигалась в сторону Олешек.
"Наша артиллерия отработала эту колонну, и "задвухсотила" в том числе и коллаборантов-полицейских", - отметил депутат.
- Из-за российских обстрелов в одном из районов Херсона назрела гуманитарная катастрофа: там отсутствует электро-, тепло- и водоснабжение, а в некоторых домах – и газ.
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