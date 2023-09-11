В Геническе на псевдовыборах оккупанты насчитали больше "голосов", чем есть людей в городе, - СМИ

Об этом сообщает херсонское издание "Мост" .

"В оккупированном Геническе на российских "выборах" проголосовало больше людей, чем их физически есть. Об этом свидетельствует опубликованный российским ЦИК документ", - говорится в заявлении.

Согласно документу, в Геническе был "избран" фальшивый "орган местной власти" при поддержке 23 тысяч 678 голосов.

Однако в 2001 году, по результатам переписи, в Геническе проживало только 21 тысяча 793 человека. С того времени население Генического не увеличивалось, а наоборот, из-за полномасштабной войны значительно уменьшилось.

Фото: Скрин

"Кстати, победила на "выборах" руководящая в России партия "Единая Россия" - она получила 73,56% голосов. Ее в фейковом "совете депутатов" Геническа представят 15 человек. Среди них есть гауляйтерка Генического района Херсонской области Елена Терских и гауляйтер Новоалексеевки Асан Алиев", - говорится в материале.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожья – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВТО были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацсопротивления заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил, что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

С 8 по 10 сентября российские захватчики проводили на временно оккупированных ими территориях незаконные псевдовыборы.

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

На временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Активисты умышленно портили бюллетени, чтобы показать свое отношение к "властям".

Совет Европы осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября, назвав их грубым нарушением международного права.

Сопротивление сообщило, что Россия на оккупированных территориях Украины заставляет местных "голосовать" на незаконных псевдовыборах, в некоторых населенных пунктах запрещен выезд.