Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Геническе на псевдовыборах оккупанты насчитали больше "голосов", чем есть людей в городе, - СМИ

В Геническе на псевдовыборах оккупанты насчитали больше "голосов", чем есть людей в городе, - СМИ

11 сентября, 2023 понедельник
19:57
Война с Россией

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области на российских незаконных "выборах" людей якобы проголосовало больше, чем проживает на территории города

Об этом сообщает херсонское издание "Мост" .

"В оккупированном Геническе на российских "выборах" проголосовало больше людей, чем их физически есть. Об этом свидетельствует опубликованный российским ЦИК документ", - говорится в заявлении.

Согласно документу, в Геническе был "избран" фальшивый "орган местной власти" при поддержке 23 тысяч 678 голосов.

Однако в 2001 году, по результатам переписи, в Геническе проживало только 21 тысяча 793 человека. С того времени население Генического не увеличивалось, а наоборот, из-за полномасштабной войны значительно уменьшилось.

Фото: Скрин

"Кстати, победила на "выборах" руководящая в России партия "Единая Россия" - она получила 73,56% голосов. Ее в фейковом "совете депутатов" Геническа представят 15 человек. Среди них есть гауляйтерка Генического района Херсонской области Елена Терских и гауляйтер Новоалексеевки Асан Алиев", - говорится в материале.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожья – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВТО были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацсопротивления заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил, что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

С 8 по 10 сентября российские захватчики проводили на временно оккупированных ими территориях незаконные псевдовыборы.

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

На временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Активисты умышленно портили бюллетени, чтобы показать свое отношение к "властям".

Совет Европы осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября, назвав их грубым нарушением международного права.

Сопротивление сообщило, что Россия на оккупированных территориях Украины заставляет местных "голосовать" на незаконных псевдовыборах, в некоторых населенных пунктах запрещен выезд.

вибори
російська армія
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
Читайте также:
Кшиштоф Зануссі
Автор Леся Вакулюк
10 сентября, 2023 воскресенье
Кшиштоф Занусси: Украинцев от россиян отличает Майдан – способность к бунту, которой всегда обладала Запорожская Сечь
Роберт Левандовські (праворуч), Албанія - Польща
11 сентября, 2023 понедельник
Евро-2024: Польша проиграла Албании, результаты других матчей 10 сентября
Ракетний комплекс "Іскандер"
10 сентября, 2023 воскресенье
В ГУР рассказали, сколько пусковых установок "Искандер" держит РФ возле украинской границы
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.43
    Покупка 37.43
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.25
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
11 сентября
21:06
Украинские активы российского пропагандиста Лебедева передали ФГИУ: на что пойдут деньги
20:48
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
В Черном море – положительная динамика, говорящая о том, что у россиян будет все меньше возможностей контролировать его. Колонка Сергея Згурца
20:42
Полицию Киевщины возглавил генерал Анатолий Щадило
20:29
В США школьник получил смертельный ожог от чипсов
20:15
Во второй день Игр Непокоренных-2023 Украина получила 4 медали
20:02
OPINION
Не попадайте в ловушку созависимости
19:44
Обновлено
Борис Филатов
Московский суд заочно арестовал мэра Днепра. Филатов отреагировал
19:35
"У Путина нет морального компаса": Бербок прокомментировала похищение детей из Украины и призвала РФ вернуть их домой
19:31
Эксклюзив
Для Запада очень важно, чтобы Украина стала историей успеха, – Климкин
19:27
Помощь Украине и темы следующего "Рамштайна": Умеров провел первый разговор с главой Пентагона
19:21
ВСУ ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, — Генштаб
19:16
Новый посол Великобритании начал работу в Украине
19:00
Обзор
Победные новости 565-го дня войны: все больше россиян хотят сдаться в плен ВСУ, а Украина снова контролирует "вышки Бойко"
18:49
Обновлено
Дополнительная поддержка энергетики Украины и новый пакет оборонной помощи: Зеленский встретился с главой МИД Германии
18:35
Силы ТрО получили британские бронетранспортеры FV432
18:22
Эксклюзив
В ВСУ рассказали, как выглядят новые позиции на Бахмутском направлении
18:17
Эксклюзив
"Эрдоган хочет быть "миротворцем" между Украиной и РФ": Алиев о позиции и действиях главы Турции
18:15
Поддерживал атаки РФ по Украине "в ответ на накачку западным оружием": жителю Донетчины сообщили о подозрении
18:07
OPINION
Ресентимент Глобального Юга
17:59
Инфографика
За бесплатные услуги врачам доплачивают 28% украинцев, - опрос
17:38
Грузия ввела для Китая безвизовый режим
17:23
Эксклюзив
Павел Климкин
Климкин: Нам нужно прекратить скулить и рассказать свою историю об уникальности как части Запада
17:04
Обновлено
РФ обстреляла медучреждение на Херсонщине: пострадали фельдшер и пациентка
17:02
Эксклюзив
ракета ATACMS
Defense Express: Ракеты ATACMS могут сыграть решающую роль в операции по освобождению Крыма
16:57
Япония завершила первый этап сброса очищенной воды с АЭС на Фукусиме
16:51
Эксклюзив
Боец ВСУ: В районе Роботино враг пытается загонять наших хлопцев в огневые мешки
16:27
"Это не фильм со счастливым концом": Зеленский о победе в войне
16:25
Замок "Ласточкино гнездо" на мысе Ай-Тодор в Гаспре (Крым, Украина)
В Украине расширили карту туристических магнитов: все регионы и Крым
16:22
Скандал с выключенным Starlink в Крыму: Маск заявил, что не считает себя предателем, потому что "США не воюют с РФ"
16:04
OPINION
Латынина, Фридман, Ткач и украинская журналистская солидарность
15:49
Эксклюзив
"Враг нервничает, вопит, что Донецк в опасности": военный эксперт Селезнев об освобождении части Опытного возле Авдеевки
15:46
Hubble сфотографировал галактику в небольшом созвездии Секстант
15:34
НАТО
Отработают противостояние российской агрессии: НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны
15:20
РФ планирует возобновить производство советских танков Т-80 с нуля
15:11
Россия дважды обстреляла Никополь: пострадали трое мужчин
15:09
Обновлено
Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года, - ГУР
15:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:00
ООН
"Не выглядят случайными": в ООН назвали пытки россиянами украинцев синонимом агрессии
14:47
В Кремле хотят "разобраться", почему Армения проводит военные учения из США
14:37
Сбывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов: в Киеве разоблачили "детективное агентство"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV