Об этом он рассказал в эфире Еспресо



"Россияне сейчас пытаются, особенно в Геническе и Скадовске, создать представление о своей уверенности и покупают лояльность местного населения. Оккупанты производят очень большие выплаты, люди получают непропорционально высокие зарплаты, которые значительно выше их коллег на тех же должностях в России или Крыму. К примеру, нянечка в детском саду может получать 30 тысяч рублей, в то время как на такой же позиции в Крыму зарплата будет 15 тысяч рублей. Также осуществляют выплаты за земельные паи. То есть хотят засыпать людей деньгами, хоть за что-нибудь", - рассказал аналитик.



Сергей Данилов подытожил, что такие выплаты россиянам мало помогают, потому что большая часть населения берет эти деньги с пониманием, что сделают оккупантов беднее, однако для части местных это будет фактором проявления лояльности.

26 декабря в Геническе Херсонской области россияне начали перебрасывать оккупационную полицию на левый берег области и привлекать к дежурству на блокпостах.

Также депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что в Геническе кафиры проводят скрытую мобилизацию под видом набора в полицию.

28 декабря Центр национального сопротивления сообщал, что во временно оккупированном Геническе Херсонской области россияне формируют списки недвижимого имущества, владельцы которого эвакуировались из региона.

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