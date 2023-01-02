В Геническе и Скадовске россияне пытаются разными способами купить лояльность местного населения, - эксперт-международник Данилов
Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, внимательно отслеживающий ситуацию на юге Украины, отметил, что оккупанты производят очень большие выплаты, люди получают непропорционально высокие зарплаты
Об этом он рассказал в эфире Еспресо
"Россияне сейчас пытаются, особенно в Геническе и Скадовске, создать представление о своей уверенности и покупают лояльность местного населения. Оккупанты производят очень большие выплаты, люди получают непропорционально высокие зарплаты, которые значительно выше их коллег на тех же должностях в России или Крыму. К примеру, нянечка в детском саду может получать 30 тысяч рублей, в то время как на такой же позиции в Крыму зарплата будет 15 тысяч рублей. Также осуществляют выплаты за земельные паи. То есть хотят засыпать людей деньгами, хоть за что-нибудь", - рассказал аналитик.
Сергей Данилов подытожил, что такие выплаты россиянам мало помогают, потому что большая часть населения берет эти деньги с пониманием, что сделают оккупантов беднее, однако для части местных это будет фактором проявления лояльности.
- 26 декабря в Геническе Херсонской области россияне начали перебрасывать оккупационную полицию на левый берег области и привлекать к дежурству на блокпостах.
- Также депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что в Геническе кафиры проводят скрытую мобилизацию под видом набора в полицию.
- 28 декабря Центр национального сопротивления сообщал, что во временно оккупированном Геническе Херсонской области россияне формируют списки недвижимого имущества, владельцы которого эвакуировались из региона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 41.64Продажа 42.74
- Актуальное
- Важное