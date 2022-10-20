В Геленджике в школе без предупреждения росгвардия провела "антитеррористические" учения с захватом заложников и стрельбой
В городе Геленджик Краснодарского края РФ росгвардия без предупреждения устроила максимально приближенные к реальности учения, объяснив это тем, что дети должны научиться правильно реагировать
В городе Геленджик Краснодарского края РФ рос гвардия без предупреждения устроила максимально приближенные к реальности учения, объяснив это тем, что дети должны научиться правильно реагировать.
Об этом пишут местные издания.
Утром 19 октября люди в масках прорвались в классы школы №1, стреляли в потолок над учителями и детьми, угрожали оружием. Перед домом школы звучала оглушительная стрельба.
Оказалось, это учение Росгвардии и местной антитеррористической комиссии, о которых никого в школе не предупредили. Просто власти города захотели, чтобы ситуация была максимально приближена к боевой.
Когда учителя, школьники и их родители отошли от шока, в комментариях соцсетей мэра Геленджика начались реальные боевые действия. Родители захотели узнать, какому чудаку в администрации пришло в голову такое мудрое мнение. Выяснилось, что учение санкционировано в муниципальной антитеррористической комиссии. А школу, оказывается, предупреждали через полчаса, что начнется только "эвакуация".
В управлении образования Геленджика на вопросы родителей, кто будет за это отвечать, ответили, что "все должно быть спонтанно, чтобы дети научились вести себя в таких ситуациях. Хотите ли вы, чтобы вашего ребенка застрелили?".
На местном телеканале даже показали ролик по учениям. Правда, после скандала его изъяли.
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