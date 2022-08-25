Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

В региональном управлении следственного комитета РФ рассказали, что местный житель и 32-летний турист из Белгорода Николай Павлов познакомились в городе в ночь на 25 августа.

Во время распития алкоголя возник конфликт, причиной которого, вероятно, стал спор о войне в Украине – заявил сам нападающий. Тогда Павлов ударил собеседника ножом в горло. От полученного ранения мужчина скончался до приезда медиков.

Опрошенные корреспондентом "Кавказ.Реалии" очевидцы рассказали, что ссору "слышал весь двор", конфликт длился не менее получаса. По словам жителей соседнего дома, убитый перед смертью выкрикнул "Слава Украине".

На видео, сделанном сразу после задержания Павлова, он объясняет, что его собутыльник якобы был из Украины, "сам доводил" и "обещал голову (моей) мамке отрезать".

"Он украинец вонючий... Что в руке было, то и вышло", - говорит убийца.

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