В Гданьске теперь можно обменять украинское водительское удостоверение

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Гданьск стал вторым городом в Польше, где можно получить услугу обмена национального водительского удостоверения, выданного в Украине. Это беспрецедентная ситуация, что документы, которые дают право управлять транспортными средствами одной страны, выдаются на территории другой", - пишет прессслужба.

Получить государственные услуги можно в центре предоставления государственных услуг ГП "Документ", начавшего работу по адресу: Гданьск, 80-809, ТЦ "Kaufland - Galeria Chełm", Cienista, 30.

Удостоверения подлежат обмену:

изменение анкетных данных водителя (лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);

истек срок действия (преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые);

повреждения, записи не читаются.

Записаться можно онлайн, или получив талон непосредственно на месте.

Водительское удостоверение должно быть физически у вас, также необходимо взять украинский паспорт, справку (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Алгоритм предоставления услуги: администратор получает от граждан заявку, заполняет определенную форму и передает ее на рассмотрение в сервисный центр МВД. Работник рассматривает заявку и подтверждает или нет. В случае получения согласия – водительское удостоверение печатают на бланке. Готовое удостоверение можно забрать сразу в день обращения.

График ГП "Документ" в Гданьске:

ВТ − ПО: 10:00 − 17:00,

Сб.: 10:00 − 15:30,

НД, НН – выходные.

17 сентября в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить управление транспортными средствами категории B лицам, достигшим 16-летнего возраста.

Украинцы смогут добавить цифровое водительское и техпаспорт из Дии в польское аналоговое приложение mObywatel и использовать цифровые документы на уровне бумажных.

В Евросоюзе разрешили украинцам со статусом временной защиты пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода нахождения под защитой.

4 ноября Кабинет Министров Украины утвердил возможность оформления и выдачи водительского удостоверения в электронной форме.

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