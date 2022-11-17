В Гданьске теперь можно обменять украинское водительское удостоверение
Услуга обмена украинского водительского удостоверения теперь доступна в Гданьске, до этого, с сентября, в Польше это возможно было только в столице
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
"Гданьск стал вторым городом в Польше, где можно получить услугу обмена национального водительского удостоверения, выданного в Украине. Это беспрецедентная ситуация, что документы, которые дают право управлять транспортными средствами одной страны, выдаются на территории другой", - пишет прессслужба.
Получить государственные услуги можно в центре предоставления государственных услуг ГП "Документ", начавшего работу по адресу: Гданьск, 80-809, ТЦ "Kaufland - Galeria Chełm", Cienista, 30.
Удостоверения подлежат обмену:
- изменение анкетных данных водителя (лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);
- истек срок действия (преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые);
- повреждения, записи не читаются.
Записаться можно онлайн, или получив талон непосредственно на месте.
Водительское удостоверение должно быть физически у вас, также необходимо взять украинский паспорт, справку (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Алгоритм предоставления услуги: администратор получает от граждан заявку, заполняет определенную форму и передает ее на рассмотрение в сервисный центр МВД. Работник рассматривает заявку и подтверждает или нет. В случае получения согласия – водительское удостоверение печатают на бланке. Готовое удостоверение можно забрать сразу в день обращения.
График ГП "Документ" в Гданьске:
ВТ − ПО: 10:00 − 17:00,
Сб.: 10:00 − 15:30,
НД, НН – выходные.
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