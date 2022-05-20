В Гданьске и Гдыне открыли пункты финансовой помощи для украинских беженцев

Об этом сообщили на платформе pomocukrainie.

Сообщается, что основной задачей пунктов будет регистрация и контроль выплат денежной помощи беженцам.

Чтобы получить поддержку, гражданин Украины должен заполнить и предоставить специальную форму на сайте УВКБ ООН. На указанный номер телефона ему отправят SMS с указанием даты, до которой он должен явиться в регистрационный центр. После выполнения всех формальностей беженцы могут рассчитывать на поддержку в виде трехмесячных платежей в размере 710 злотых на главу семьи и 610 злотых для каждого члена семьи (всего до 4 человек). Больше информации для беженцев из Украины в Польше по ссылке.

В пункты помощи могут обращаться вынужденно перемещенные люди, проживающие в других городах Польши. Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе по электронному адресу: [email protected] .

В дополнение к формам материальной поддержки в Гданьске люди, которые особенно нуждаются, смогут получить предоплаченные карты или электронные коды для покупок в магазинах Biedronka.

По данным ООН около 13 миллионов человек покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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