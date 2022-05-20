В Гданьске и Гдыне открыли пункты финансовой помощи для украинских беженцев
Украинские семьи, выехавшие из-за войны и проживающие в Гданьске или Гдыне, могут получить финансовую поддержку по программе УВКБ ООН
Об этом сообщили на платформе pomocukrainie.
Сообщается, что основной задачей пунктов будет регистрация и контроль выплат денежной помощи беженцам.
Чтобы получить поддержку, гражданин Украины должен заполнить и предоставить специальную форму на сайте УВКБ ООН. На указанный номер телефона ему отправят SMS с указанием даты, до которой он должен явиться в регистрационный центр. После выполнения всех формальностей беженцы могут рассчитывать на поддержку в виде трехмесячных платежей в размере 710 злотых на главу семьи и 610 злотых для каждого члена семьи (всего до 4 человек). Больше информации для беженцев из Украины в Польше по ссылке.
В пункты помощи могут обращаться вынужденно перемещенные люди, проживающие в других городах Польши. Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе по электронному адресу: [email protected] .
В дополнение к формам материальной поддержки в Гданьске люди, которые особенно нуждаются, смогут получить предоплаченные карты или электронные коды для покупок в магазинах Biedronka.
- По данным ООН около 13 миллионов человек покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.61
- Актуальное
- Важное