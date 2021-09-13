В ГБР заявили о видео, свидетельствующем якобы об имитации Леросом поджога своего автомобиля
В Государственном бюро расследований проверяют информацию о том, что нардеп Гео Лерос мог имитировать нападение на себя
Об этом сообщает пресс-центр ГБР .
"13 сентября на одном из Telegram-каналов опубликовано видео под названием "Появились новые подробности о поджоге Mercedes Benz Лероса". На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз", - говорится в сообщении.
Также на видео человек обсуждает с собеседником план использования данной ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений.
В ГБР объяснили, что при таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) о чем ГБР проинформировал Офис Генерального прокурора.
Напомним, что 28 августа Лерос заявил о возможном поджоге своего автомобиля. Инцидент он связал со своей политической деятельностью.
- 9 сентября во Верховной Раде произошла потасовка между внефракционным нардепом Гео Леросом и "слугой народа" Николаем Тищенко.
- Регламентный комитет Рады рассмотрит ситуацию с потасовкой в парламенте между внефракционным нардепом Гео Лерос и "слугой" Николаем Тищенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.69
- Актуальное
- Важное