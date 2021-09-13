В ГБР заявили о видео, свидетельствующем якобы об имитации Леросом поджога своего автомобиля

Об этом сообщает пресс-центр ГБР .

"13 сентября на одном из Telegram-каналов опубликовано видео под названием "Появились новые подробности о поджоге Mercedes Benz Лероса". На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз", - говорится в сообщении.

Также на видео человек обсуждает с собеседником план использования данной ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений.

В ГБР объяснили, что при таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) о чем ГБР проинформировал Офис Генерального прокурора.

Напомним, что 28 августа Лерос заявил о возможном поджоге своего автомобиля. Инцидент он связал со своей политической деятельностью.