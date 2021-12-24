В ГБР, объявившем подозрение Порошенко, продолжается псевдоконкурс на должность директора, - журналист Мокрик

Об этом он заявил в эфире "Дебаты с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



"Каждый раз, когда политика будут привлекать к ответственности, он всегда будет говорить о политическом преследовании. У нас даже (нардеп, - ред.) Илья Кива в гражданском процессе, когда у него признают необоснованными активами 1 млн грн, говорит, что это политическое преследование", - сказал Мокрик.



По его мнению, дело в том, будут ли люди доверять работе правоохранительных органов.



"В этом случае, Госбюро расследований. В связи с этим позвольте мне напомнить, что все нынешнее руководство избрано на псевдоконкурсах, прямо сейчас идет абсолютный фарс, который называется конкурс на должность директора ГБР, который проводится исключительно для того, чтобы утвердить человека в должности и.о. директора - Алексея Сухачева. В финал с Сухачевым попали люди, которые обеспечивают охрану в ГБР, и Сухачев презентует комиссии презентацию, в файле которой прописаны мета-данные компьютера работницей пресс-службы, он говорит, что делал ее сам. Комиссия ставит наивысший бал за эту презентацию", - заявил Мокрик.



Он считает, что только выполнение законов увеличит доверие к органам.



"У нас когда наконец-то начнут выполнять законы и процедуры, возможно, тогда у нас будет какое-то доверие людей к правоохранительным органам. Сейчас у нас есть фарс, который очень хорошо подпитывает все стратегии защиты, которые заключаются в том, чтобы говорить о политическом преследовании", - подытожил журналист.

Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.

СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.

В Офисе генпрокурора в комментарии сообщили, что согласовали арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В Печерском суде Киева заявили, что разрешили задержать пятого президента с целью доставки в суд. Впоследствии в суде добавили, что не получили ходатайства относительно меры пресечения.