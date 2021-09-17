В ГБР не исключают версию умышленного убийства судьи Печерского суда Киева Писанца
Следователи проверяют все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца
Об этом заявил и. о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев в интервью Интерфакс-Украина .
Он сообщил, что проведена судебно-медицинская экспертиза, назначено еще несколько экспертиз.
"Все участники события находятся в коммуникации со следователями, за очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве", - подчеркнул Сухачев.
И. о. директора ГБР заявил: "Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я пока не спешил бы утверждать".
- Судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы Киевской области.
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