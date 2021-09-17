В ГБР не исключают версию умышленного убийства судьи Печерского суда Киева Писанца

Об этом заявил и. о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев в интервью Интерфакс-Украина .

Он сообщил, что проведена судебно-медицинская экспертиза, назначено еще несколько экспертиз.

"Все участники события находятся в коммуникации со следователями, за очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве", - подчеркнул Сухачев.

И. о. директора ГБР заявил: "Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я пока не спешил бы утверждать".

Судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы Киевской области.