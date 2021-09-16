В ГБР назвали крупнейших взяточников 2021 года

Об этом сообщает ГБР.

"За 8 месяцев 2021 года благодаря работе ГБР задокументировано получение неправомерной выгоды должностными лицами по всей территории Украины на общую сумму 20,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, за 8 месяцев 2021 года наибольшую общую сумму неправомерной выгоды задокументированы в:

Киеве - 8,8 млн грн;

Харьковской области - 1,8 млн грн;

Киевской области - 1,7 млн грн;

Одесской области - 1,4 млн грн;

Тернопольской области - 1,1 млн грн.

Общий размер ущерба государству, который обнаружили в результате расследований работники ГБР, составляет 167 млн грн. Кроме того, арестовали имущество на сумму 365 млн грн.

Сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений объявили 482 людям. Из них по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) относительно 282 человек, из которых:

1 чиновник категории "А";

108 полицейских;

8 прокуроров;

1 работник СБУ;

20 налоговиков;

19 таможенников;

27 пограничников;

11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

10 работников Государственной лесной охраны;

3 работника Госрыбагентства;

2 работника Государственной миграционной службы;

4 работника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

2 работника Национальной гвардии Украины;

15 военнослужащих;

51 других.

С начала текущего года благодаря работе ГБР в суд направлены обвинительные акты по 429 человек, из них 232 обвиняются по статье получение неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).

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