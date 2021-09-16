В ГБР назвали крупнейших взяточников 2021 года
Государственное бюро расследований в этом году заявило, что среди "лидеров" по количеству взяток - полицейские
Об этом сообщает ГБР.
"За 8 месяцев 2021 года благодаря работе ГБР задокументировано получение неправомерной выгоды должностными лицами по всей территории Украины на общую сумму 20,8 млн грн", - говорится в сообщении.
Так, за 8 месяцев 2021 года наибольшую общую сумму неправомерной выгоды задокументированы в:
- Киеве - 8,8 млн грн;
- Харьковской области - 1,8 млн грн;
- Киевской области - 1,7 млн грн;
- Одесской области - 1,4 млн грн;
- Тернопольской области - 1,1 млн грн.
Общий размер ущерба государству, который обнаружили в результате расследований работники ГБР, составляет 167 млн грн. Кроме того, арестовали имущество на сумму 365 млн грн.
Сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений объявили 482 людям. Из них по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) относительно 282 человек, из которых:
- 1 чиновник категории "А";
- 108 полицейских;
- 8 прокуроров;
- 1 работник СБУ;
- 20 налоговиков;
- 19 таможенников;
- 27 пограничников;
- 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- 10 работников Государственной лесной охраны;
- 3 работника Госрыбагентства;
- 2 работника Государственной миграционной службы;
- 4 работника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- 2 работника Национальной гвардии Украины;
- 15 военнослужащих;
- 51 других.
С начала текущего года благодаря работе ГБР в суд направлены обвинительные акты по 429 человек, из них 232 обвиняются по статье получение неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).
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