В ГБР будут расследовать законность пересечения государственной границы "Батальоном Монако"
Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование законности выезда в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины
Об этом сообщили в ГБР.
Досудебное расследование началось по факту, обнародованному в журналистском расследовании "Украинской правды".
"В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами этого расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
Журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование об украинских народных депутатах, выехавших в Ниццу и Монако во время войны. В частности, в издании утверждают, что там находятся нардеп от запретной партии ОПЗЖ Григорий Суркис и его брат Игорь.
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