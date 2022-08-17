Об этом сообщили в ГБР.

Досудебное расследование началось по факту, обнародованному в журналистском расследовании "Украинской правды".

"В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами этого расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование об украинских народных депутатах, выехавших в Ниццу и Монако во время войны. В частности, в издании утверждают, что там находятся нардеп от запретной партии ОПЗЖ Григорий Суркис и его брат Игорь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb