В "Газпроме" заявили о готовности продолжить транзит через Украину после 2024 года и "даже готовы увеличить объемы"

Об этом заявил глава правления компании Алексей Миллер в комментарии Интерфаксу.



"Вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - сообщил он.

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