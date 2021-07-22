В "Газпроме" заявили о готовности продолжить транзит через Украину после 2024 года и "даже готовы увеличить объемы"
Российский "Газпром" готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года
Об этом заявил глава правления компании Алексей Миллер в комментарии Интерфаксу.
"Вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - сообщил он.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток- 2".
- Украина инициирует переговоры с Еврокомиссией по российскому газопроводу "Северный поток-2".
- МИД Германии опубликовало текст соглашения с США по "Северному потоку-2".
- Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обнародовали совместное заявление в связи с достижением договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.85Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное