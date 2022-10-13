В Газпроме утверждают, что трубы "Северных потоков" после диверсии заполнены водой "на сотни километров"
Глава Газпрома Алексей Миллер объяснил, какие сложности могут возникнуть при ремонте "Северных потоков"
Об этом сообщает РБК.
"Мы не допущены до сих пор к месту аварии, но надо понимать, что по скорости, как газопроводы теряли давление, понятно, что произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние сейчас, в частности в сторону России, заполнена морской водой... Эксперты говорят, чтобы возобновить работу после такого террористического акта, нужно фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок", - сказал он.
Если восстанавливать поврежденную трубу, ее следует поднимать на поверхность, что усложняется ее заполнением морской водой на сотни километров, подчеркнул Миллер.
- Напомним: 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов является результатом умышленных действий .
- 30 сентября Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".
- 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, который произошел в ночь на 26 сентября.
- 5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется , что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.
- Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.
- 10 октября Германия также приступила к расследованию вероятного саботажа двух газопроводов.
- Швеция отказывается привлекать Россию к расследованию утечки газа на "Северных потоках".
- Дипломаты РФ выразили демарш послам Германии, Дании и Швеции из-за расследования диверсий на "Северных потоках", в которых не участвуют российские специалисты
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