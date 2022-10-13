Об этом сообщает РБК.

"Мы не допущены до сих пор к месту аварии, но надо понимать, что по скорости, как газопроводы теряли давление, понятно, что произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние сейчас, в частности в сторону России, заполнена морской водой... Эксперты говорят, чтобы возобновить работу после такого террористического акта, нужно фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок", - сказал он.

Если восстанавливать поврежденную трубу, ее следует поднимать на поверхность, что усложняется ее заполнением морской водой на сотни километров, подчеркнул Миллер.

Напомним: 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов является результатом умышленных действий .

30 сентября Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".

4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, который произошел в ночь на 26 сентября.

5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется , что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.

Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.

10 октября Германия также приступила к расследованию вероятного саботажа двух газопроводов.

Швеция отказывается привлекать Россию к расследованию утечки газа на "Северных потоках".

Дипломаты РФ выразили демарш послам Германии, Дании и Швеции из-за расследования диверсий на "Северных потоках", в которых не участвуют российские специалисты

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