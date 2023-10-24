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В Газе из-за обстрела погибли двое украинских детей

24 октября, 2023 вторник
15:19
Мир Сектор Гази

Во вторник, 24 октября, в результате обстрела сектора Газа погибли двое украинских детей - брат и сестра 9 и 6 лет, их мать выжила

Об этом пишет "Общественное", ссылаясь на комментарий руководителя отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Текин.

Отмечается, что дети граждане Украины, их родом из Харькова.

Позже представитель МИД Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина" подтвердил гибель детей.

"МИД Украины подтверждает гибель в Секторе Газа двух украинских детей 2014-го и 2017 годов рождения. Их личности установлены. Сочувствуем родителям", - сказал он.

Спикер также добавил, что представительство Украины в Рамалле выясняет все обстоятельства трагедии и поддерживает связь с родственниками.

"Общественное" сообщает, что пока договоренностей об открытии КПП "Рафах", из-за которого планировали эвакуировать из Газы иностранных граждан, не достигли. На 23 октября запрос на эвакуацию подали 349 украинских граждан.

Война в Израиле: эвакуация украинцев

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

В воскресенье, 8 октября, стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданках Украины.

14 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта Каира, чтобы помочь украинцам выбраться из сектора Газа: в эвакуации нуждались тогда 243 человека.

Вечером того же дня из израильского Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины.

На вечер 15 октября, как сообщил президент Владимир Зеленский, с территории Израиля и Газы Украина смогла эвакуировать более 200 граждан. Еще около 260 украинцев находятся в Газе.

16 октября из израильской столицы Тель-Авива в Румынию вылетел второй эвакуационный борт , на котором находятся 155 граждан Украины. Также из Тель-Авива в Бухарест улетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили, что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.

23 октября Евгений Корнийчук, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле, отметил , что эвакуироваться вызвалось 337 граждан Украины, находящихся преимущественно на юге сектора Газа у пропуска "Рафах" на Египет.

Украина
Израиль
Палестина
Война в Израиле
Сектор Гази
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