Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в telegram.

Он обнародовал видео, на котором спасатели тушат пожар в двухэтажном доме.

"Только что в Гатном молния попала в жилой дом. Вспыхнул пожар. На месте полиция и ДСНС. Спасатели всегда рядом, однако обращаюсь к гражданам: дома у вас всегда должны быть средства пожаротушения", – написал Небитов.

О пострадавших не сообщается.

В столице и Киевской области вечером, 20 июня, прошел мощный ливень с грозой и кое-где с градом.