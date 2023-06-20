В Гатном в Киевской области молния попала в жилой дом
В селе Гатное Киевской области во время грозы молния попала в жилой дом в частном секторе
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в telegram.
Он обнародовал видео, на котором спасатели тушат пожар в двухэтажном доме.
"Только что в Гатном молния попала в жилой дом. Вспыхнул пожар. На месте полиция и ДСНС. Спасатели всегда рядом, однако обращаюсь к гражданам: дома у вас всегда должны быть средства пожаротушения", – написал Небитов.
О пострадавших не сообщается.
В столице и Киевской области вечером, 20 июня, прошел мощный ливень с грозой и кое-где с градом.
- 10 июня Киев накрыл мощный ливень , в результате которого в Дарницком районе произошло подтопление участков дорог на нескольких улицах.
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