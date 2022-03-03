В Гатном, Киевской области, в результате обстрела оккупантов произошел пожар в жилом доме: один человек погиб, еще один пострадал

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины .



"Киевская область. Фастовский район, с. Гатное: в результате обстрелов 03.03.2022 произошло возгорание частного жилого дома", - говорится в сообщении.



К месту происшествия привлекли одну единицу техники и пятерых спасателей. На месте обнаружили одного погибшего человека и одного потерпевшего.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb