В Гатном, Киевской области, в результате обстрела оккупантов произошел пожар в жилом доме: один человек погиб, еще один пострадал
3 марта в Гатном, Киевской области, российский снаряд попал в частный дом и вызвал пожар, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины .
"Киевская область. Фастовский район, с. Гатное: в результате обстрелов 03.03.2022 произошло возгорание частного жилого дома", - говорится в сообщении.
К месту происшествия привлекли одну единицу техники и пятерых спасателей. На месте обнаружили одного погибшего человека и одного потерпевшего.
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