В гараже в Буче обнаружили останки казненных и сожженных оккупантами людей
Останки по меньшей мере двух убитых оккупантами граждан обнаружили в одном из гаражей Бучи
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
Во время отработки в гаражном боксе обнаружили кости сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. 3 ключа на металлическом держателе. Если вы узнали вещи и располагаете информацией о погибших, звоните на спецлинию 102", - говорится в сообщении.
- Напомним, в селе близ Бучи на прежних позициях российских оккупантов нашли тело замученного мужчины
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