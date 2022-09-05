В гараже в Буче обнаружили останки казненных и сожженных оккупантами людей

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Во время отработки в гаражном боксе обнаружили кости сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. 3 ключа на металлическом держателе. Если вы узнали вещи и располагаете информацией о погибших, звоните на спецлинию 102", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе близ Бучи на прежних позициях российских оккупантов нашли тело замученного мужчины

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