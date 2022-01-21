В Гане столкнулись мотоцикл и грузовик со взрывчаткой: по меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали
На Западе Ганы в результате столкновения мотоцикла с грузовиком, который вез взрывчатку для шахт, погибли минимум 17 человек, еще 59 получили травмы
Об этом пишет BBC .
Возле города Богозо на Западе Ганы грузовик, который вез взрывчатку для шахт, столкнулся с мотоциклом, в результате чего произошел сильный взрыв.
В результате инцидента по меньшей мере 17 человек погибли, 59 получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
По словам президента Ганы Наны Акуфо-Аддо, военные будут помогать чрезвычайным службам по спасательным операциям и эвакуации местных жителей.
Кроме того, правительство отмечает, что может произойти второй взрыв, и на место происшествия отправились специалисты из полиции и армии.
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