В Гане столкнулись мотоцикл и грузовик со взрывчаткой: по меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали

Об этом пишет BBC .



Возле города Богозо на Западе Ганы грузовик, который вез взрывчатку для шахт, столкнулся с мотоциклом, в результате чего произошел сильный взрыв.



В результате инцидента по меньшей мере 17 человек погибли, 59 получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.



По словам президента Ганы Наны Акуфо-Аддо, военные будут помогать чрезвычайным службам по спасательным операциям и эвакуации местных жителей.



Кроме того, правительство отмечает, что может произойти второй взрыв, и на место происшествия отправились специалисты из полиции и армии.

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