В Гамбурге покажут жизнь киевского метро во время бомбежек
В течение июля в метро немецкого Гамбурга будет работать фотовыставка "Следующая станция - Украина", которая показывает жизнь киевского метро во время бомбежек
Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Гамбурге.
Выставка "Следующая станция - Украина" (Next Station Ukraine), которую официально открывают 12 июля, будет демонстрировать фотографии и плакаты, показывающие жизнь киевского метро во время бомбежек столицы Украины. Экспозицию можно будет осмотреть в течение июля на всех площадях на остановке метро Rathaus и в тоннеле, ведущем к улице Jungfernstieg – Rathaustunnel, Übergang zum Jungfernstieg.
"Пока мы ждем метро в Германии и вполне нормально передвигаемся по местному общественному транспорту, мир в Украине, как известно, выглядит совсем иначе. Люди используют станции метро, чтобы защититься от нападений. Фотовыставка имеет целью дать жителям Гамбурга фотографическое представление о военной ситуации в Киеве и за его пределами", – отмечают организаторы выставки.
Фотовыставку инициировала медийная неправительственная организация n-ost при поддержке компании Ströer Media Brands и министерства иностранных дел Германии. Подобные акции уже прошли в Берлине и Праге.
- Ранее в государственной библиотеке Берлина открылась выставка Sensitive Content, привлекающая внимание к разрушению украинских библиотек. Она содержит мебель из разрушенных библиотек Украины, окрашенную в белый цвет.
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