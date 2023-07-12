Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Гамбурге.

Выставка "Следующая станция - Украина" (Next Station Ukraine), которую официально открывают 12 июля, будет демонстрировать фотографии и плакаты, показывающие жизнь киевского метро во время бомбежек столицы Украины. Экспозицию можно будет осмотреть в течение июля на всех площадях на остановке метро Rathaus и в тоннеле, ведущем к улице Jungfernstieg – Rathaustunnel, Übergang zum Jungfernstieg.

"Пока мы ждем метро в Германии и вполне нормально передвигаемся по местному общественному транспорту, мир в Украине, как известно, выглядит совсем иначе. Люди используют станции метро, ​​чтобы защититься от нападений. Фотовыставка имеет целью дать жителям Гамбурга фотографическое представление о военной ситуации в Киеве и за его пределами", – отмечают организаторы выставки.

Фотовыставку инициировала медийная неправительственная организация n-ost при поддержке компании Ströer Media Brands и министерства иностранных дел Германии. Подобные акции уже прошли в Берлине и Праге.