В Гамбурге неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины
В ночь на 28 января неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Утром 28 января сотрудники консульства увидели, что одно из окон консульства разбито – в помещении они нашли камень.
"Пострадавших в результате инцидента нет, проникновение внутрь консульства не произошло", - говорится в комментарии.
Генеральное консульство обратилось в немецкую полицию для расследования инцидента. Согласно Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать неприкосновенность дипломатических учреждений.
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