В Гамбурге неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Утром 28 января сотрудники консульства увидели, что одно из окон консульства разбито – в помещении они нашли камень.



"Пострадавших в результате инцидента нет, проникновение внутрь консульства не произошло", - говорится в комментарии.



Генеральное консульство обратилось в немецкую полицию для расследования инцидента. Согласно Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать неприкосновенность дипломатических учреждений.

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