Об этом сообщает DW .

Отмечают, что в марте, примерно за место после начала полномасштабного вторжения России в Украину, водитель прикрепил на заднее стекло своей машины бумажку формата А4. На нем была нарисована синяя буква "Z". С этой наклейкой он уехал через Гамбург.

Прокурор заявил, что таким образом мужчина хотел поддержать нападение РФ на Украину.

Сначала на водителя без публичного суда был наложен штраф в размере 60 дневных ставок по 50 евро. Однако он подал апелляцию, после чего прошел публичный суд. В результате мужчину оштрафовали на 80 дневных ставок, то есть на 4 тыс. евро.

Мужчина имеет право обжаловать приговор.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb