В Гамбурге мужчину оштрафовали на €4 тысячи за букву "Z" на авто
В Германии в Гамбурге водитель получил штраф в размере 4 тыс. евро за наклейку с буквой "Z" на стекле автомобиля
Об этом сообщает DW .
Отмечают, что в марте, примерно за место после начала полномасштабного вторжения России в Украину, водитель прикрепил на заднее стекло своей машины бумажку формата А4. На нем была нарисована синяя буква "Z". С этой наклейкой он уехал через Гамбург.
Прокурор заявил, что таким образом мужчина хотел поддержать нападение РФ на Украину.
Сначала на водителя без публичного суда был наложен штраф в размере 60 дневных ставок по 50 евро. Однако он подал апелляцию, после чего прошел публичный суд. В результате мужчину оштрафовали на 80 дневных ставок, то есть на 4 тыс. евро.
Мужчина имеет право обжаловать приговор.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.43
- Актуальное
- Важное