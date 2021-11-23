В Галифаксе участники конференции безопасности интересовались "вагнергейтом", - дипломат Константин Елисеев

Об этом заявил дипломат, советник пятого президента Украины Петр Порошенко Константин Елисеев.

"Прямой" .



"Вопрос ситуации вокруг операции опубликованной Bellingcat интересовал наших собеседников. Я бы сказал, пока было это на начальном этапе, речь шла о том, что они знакомились с текстом этого расследования. Конечно, всех это беспокоило, потому что все это рассматривалось в общем контексте ситуации безопасности в мире", - сказал дипломат.



"Не секрет, что как раз ЧВК "Вагнер" применяла своих наемников не только на территории оккупированного Донбасса, но и на территории Центральноафриканской республики, Сирии и других стран. Это вызвало значительный интерес среди международных экспертов в области безопасности", - добавил он.



"Очень много интересовались отдельными нюансами, связанными с возможностью причастности некоторых "вагнеровцев" к сбитию МН17, особенно это интересовало наших голландских партнеров. Поэтому я думаю, что международное сообщество сейчас внимательно знакомится со всеми аспектами этого дела", - резюмировал Елисеев.

Напомним, 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома США".

17 ноября 2021 года международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".

18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал , что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ЧВК "Вагнера".

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.

19 ноября президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака пригласили на телеэфир на тему расследования Bellingcat в отношении вагнеровцев. Представители власти эфира проигнорировали.

Во время эфира было показано выступление экс-главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы, который заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.