В Галифаксе участники конференции безопасности интересовались "вагнергейтом", - дипломат Константин Елисеев
Международные партнеры Украины активно интересуются расследованием Bellingcat по "делу вагнеровцев", ведь ЧВК "Вагнер" причастна к преступлениям на территории Украины и других государств мира
Об этом заявил дипломат, советник пятого президента Украины Петр Порошенко Константин Елисеев.
"Прямой" .
"Вопрос ситуации вокруг операции опубликованной Bellingcat интересовал наших собеседников. Я бы сказал, пока было это на начальном этапе, речь шла о том, что они знакомились с текстом этого расследования. Конечно, всех это беспокоило, потому что все это рассматривалось в общем контексте ситуации безопасности в мире", - сказал дипломат.
"Не секрет, что как раз ЧВК "Вагнер" применяла своих наемников не только на территории оккупированного Донбасса, но и на территории Центральноафриканской республики, Сирии и других стран. Это вызвало значительный интерес среди международных экспертов в области безопасности", - добавил он.
"Очень много интересовались отдельными нюансами, связанными с возможностью причастности некоторых "вагнеровцев" к сбитию МН17, особенно это интересовало наших голландских партнеров. Поэтому я думаю, что международное сообщество сейчас внимательно знакомится со всеми аспектами этого дела", - резюмировал Елисеев.
- Напомним, 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- Издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома США".
- 17 ноября 2021 года международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".
- 18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал , что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ЧВК "Вагнера".
- Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.
- 19 ноября президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака пригласили на телеэфир на тему расследования Bellingcat в отношении вагнеровцев. Представители власти эфира проигнорировали.
- Во время эфира было показано выступление экс-главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы, который заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.
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