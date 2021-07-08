В Гаити задержали подозреваемых в убийстве президента

Об этом сообщил в Twitter министр связи страны Франц Экзантус.

"Вероятные убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией", - написал Экзантус.

Напомним, президент Гаити Моиз был убит в своей частной резиденции около 1:00 ночи по местному времени в среду, 7 июля.