В Гаити задержали подозреваемых в убийстве президента
Полиция задержала подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза
Об этом сообщил в Twitter министр связи страны Франц Экзантус.
"Вероятные убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией", - написал Экзантус.
Напомним, президент Гаити Моиз был убит в своей частной резиденции около 1:00 ночи по местному времени в среду, 7 июля.
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