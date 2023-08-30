В Габоне произошел госпереворот: военные объявили о смене режима
В Габоне, на западном побережье Центральной Африки, произошел государственный переворот: военные объявили об изменении режима, судьба законного президента неизвестна
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что о захвате власти военные объявили по национальному телевидению Габона. Они заявили, что упраздняют результаты выборов, в которых выиграл Али Бонго, и распускают "все институты республики". Кроме того, они сообщили о закрытии границ.
Военные указали, что их действия обусловлены "безответственным, непредсказуемым управлением, которое приводит к постоянному ухудшению социальной сплоченности, рискующей привести страну в хаос".
"Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму", - заявил один из военных.
В настоящее время местонахождение президента Али Бонго неизвестно.
После их выступления в эфире телевидения в столице страны Либревиле были слышны звуки стрельбы. По мнению редактора африканской службы BBC, это говорит о сопротивлении перевороту.
Отмечается, что в случае успеха это будет уже восьмой переворот в бывших французских колониях в Африке за последние три года.
- 26 июля военный переворот произошел также в Нигере. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец власти из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.
- 13 августа глава военного переворота в Нигере Абдурахаман Чиани заявил о готовности к переговорам с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ECOWAS).
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