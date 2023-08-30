В Габоне произошел госпереворот: военные объявили о смене режима

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что о захвате власти военные объявили по национальному телевидению Габона. Они заявили, что упраздняют результаты выборов, в которых выиграл Али Бонго, и распускают "все институты республики". Кроме того, они сообщили о закрытии границ.

Военные указали, что их действия обусловлены "безответственным, непредсказуемым управлением, которое приводит к постоянному ухудшению социальной сплоченности, рискующей привести страну в хаос".

"Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму", - заявил один из военных.

В настоящее время местонахождение президента Али Бонго неизвестно.

После их выступления в эфире телевидения в столице страны Либревиле были слышны звуки стрельбы. По мнению редактора африканской службы BBC, это говорит о сопротивлении перевороту.

Отмечается, что в случае успеха это будет уже восьмой переворот в бывших французских колониях в Африке за последние три года.