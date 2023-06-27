В Гаагу передали доказательства причастности Лукашенко к похищению украинских детей
Белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства военных преступлений Лукашенко и его окружения, в том числе депортации детей из Украины
Об этом в телеграмме сообщил глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.
27 июня в Гааге Народное антикризисное управление передало прокурору Международного уголовного суда доказательства военных преступлений, совершенных Александром Лукашенко, Дмитрием Мезенцевым, Иваном Головатым, Алексеем Талаем и Ольгой Волковой. Они касаются принудительного вывоза украинских детей с оккупированных Россией территорий в Беларусь.
Как пишет глава НАУ Павел Латушко, прокурор Международного уголовного суда получил материалы об "организованном и систематическом вывозе украинских детей", который начался в сентябре 2022-го. Перечисляются маршруты и города, из которых вывезли более 2100 детей. Также известны и случаи "несистемного организованного вывоза украинских детей в Беларусь до сентября 2022 года".
"Переданные Прокурору материалы свидетельствуют о том, что Лукашенко лично подписал документы организационно-распорядительного характера под ширмой так называемого Союзного государства Беларуси и России, на основании которых был организован и профинансирован вывоз украинских детей в Беларусь", - отмечает Латушко.
Больше всего детей привезли в лагерь Дубрава, принадлежащий "Беларуськалию".
"В то же время уже сегодня мы активно готовим следующий удар в уголовном преследовании Лукашенко за совершенные им преступления против мира и безопасности человечества", - добавляет глава НАУ.
- Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Решение МУС связано с военными преступлениями Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное