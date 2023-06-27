Об этом в телеграмме сообщил глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.

27 июня в Гааге Народное антикризисное управление передало прокурору Международного уголовного суда доказательства военных преступлений, совершенных Александром Лукашенко, Дмитрием Мезенцевым, Иваном Головатым, Алексеем Талаем и Ольгой Волковой. Они касаются принудительного вывоза украинских детей с оккупированных Россией территорий в Беларусь.

Как пишет глава НАУ Павел Латушко, прокурор Международного уголовного суда получил материалы об "организованном и систематическом вывозе украинских детей", который начался в сентябре 2022-го. Перечисляются маршруты и города, из которых вывезли более 2100 детей. Также известны и случаи "несистемного организованного вывоза украинских детей в Беларусь до сентября 2022 года".

"Переданные Прокурору материалы свидетельствуют о том, что Лукашенко лично подписал документы организационно-распорядительного характера под ширмой так называемого Союзного государства Беларуси и России, на основании которых был организован и профинансирован вывоз украинских детей в Беларусь", - отмечает Латушко.

Больше всего детей привезли в лагерь Дубрава, принадлежащий "Беларуськалию".

"В то же время уже сегодня мы активно готовим следующий удар в уголовном преследовании Лукашенко за совершенные им преступления против мира и безопасности человечества", - добавляет глава НАУ.