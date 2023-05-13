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OPINION

В Гааге следует судить все, что породило войну

Петр Олещук
13 мая, 2023 суббота
18:04
Мнение

Недавний визит Зеленского в Нидерланды и Гаагу актуализировал вопрос о привлечении к ответственности российских военных преступников. Особенно после ордера для первых из них. И в частности, самого российского президента

Но есть одна проблема, которая выходит за рамки действующих механизмов и юрисдикции. Осуждены должны быть не только руководители России и российских преступных группировок, но и все то, что породило войну.

Все это придумал не лично Путин. И все это было задолго до Путина.

ВР определила "рашизм" государственной идеологией России, что, конечно, вызвало большой вой на болотах. В том числе - и среди "русских либералов". Последние говорят, что, мол, никакой официальной идеологии в России нет, и все, что делает российское руководство, — это чисто выполнение прихотей лично Путина.

ВР определила "рашизм" государственной идеологией России, что, конечно, вызвало большой вой на болотах. В том числе - и среди "русских либералов". Последние говорят, что, мол, никакой официальной идеологии в России нет, и все, что делает российское руководство, — это чисто выполнение прихотей лично Путина

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Но лично я логику признания и осуждения "рашизма" принимаю и поддерживаю.

Действительно, по итогам войны должны быть осуждены не только люди, но и преступные организации (от "росгвардии" до непосредственно самой российской армии), а также оправдывающая и освящающая агрессию против Украины идеология.

И эта идеология возникла не вчера и не позавчера. Идеология русской исключительности и превосходства. Идеология имперского расширения. Идеология смерти и убийства как чего-то "священного". Идеология поглощения других народов и т.д. Все это должно быть определено и осуждено, и об этом нужно говорить уже сейчас.

Идеология русской исключительности и превосходства. Идеология имперского расширения. Идеология смерти и убийства как чего-то "священного". Идеология поглощения других народов и т.д. Все это должно быть определено и осуждено, и об этом нужно говорить уже сейчас

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Что Путин смог утвердить свою единоличную власть исключительно на основе глубинных империалистических установок общества. Он просто выпустил всю эту ненависть, злобу и агрессию на поверхность, позволил носителями этой тотальной ненависти быть собой. Разрешил и поддержал одобрение людоедских режимов русского прошлого, и все это факт. В конце концов Путин не придумал некоторых "русских философов", которых он регулярно цитирует, потому что эти "философы" жили за столетие до него.

Все это отдельная тема, которая должна двигаться параллельно с осуждением конкретных преступников, но игнорировать, что все породил не один человек, а господствующая в России человеконенавистническая идеология, просто нельзя. И "Запад" тоже должен это признать.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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