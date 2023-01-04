В Гааге поддержали планы по созданию в городе спецтрибунала для России

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на лидера партии VVD (Народная партия за свободу и демократию) Лотте ван Бастен Батенбург.

По словам госпожи Батенбург, она специально работала над инициативой о создании в Гааге спецтрибунала, который рассмотрит преступления армии РФ в Украине: "Гаага - международный город мира и справедливости, здесь уже находится Международный уголовный суд и специальные трибуналы по Руанде и Югославии. Также здесь базируются Евроюст и Европол.Поэтому мы имеем опыт и международно-правовую инфраструктуру для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне".

Она также отметила, что почти весь городской совет Гааги поддержал ее предложение о размещении спецтрибунала в городе:

"Скорее всего, потребуется немало времени, чтобы создать достаточную международную поддержку для создания трибунала, а затем для того, чтобы трибунал начал свою работу. Город Гаага должен полностью поддержать это, а также предложить и начать подготовку к размещению трибунала. Мы должны убедиться, что как только специальный трибунал будет официально создан, залы суда, офисы и т.д. будут готовы к использованию, чтобы правосудие могло свершиться", - заявила Лотте ван Бастен Батенбург.

Лидер партии VVD добавила, что, вероятно, для рассмотрения дел о преступлениях армии России в Украине понадобится новое или другое здание "учитывая, сколько военных преступлений уже было зарегистрировано и расследуется в Украине".

Напомним, ООН расследует, являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.

Франция работает над созданием спецтрибунала по расследованию военных преступлений России.

2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии.

Народный депутат Андрей Осадчук рассказал, что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb