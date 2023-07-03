В Гааге открыли офис по расследованию вторжения РФ в Украину
3 июля в Гааге открыли международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу для руководства страны-агрессорки
Об этом пишет The Guardian .
Известно, что Международный центр по преследованию преступлений агрессии (ICPA) включает прокуроры из Киева, ЕС, США и Международного уголовного суда (ICC).
Офис будет проводить расследование и соберет доказательства агрессии. Это может стать шагом перед созданием специального трибунала, который мог привлечь к ответственности чиновников Кремля за начало войны в Украине.
Что известно о создании спецтрибунала над РФ
Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что Международный уголовный суд в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – Украина не подписала в свое время Римский устав Международного уголовного суда, а РФ в 2016 году отозвала свою подпись. Возможности ООН по данному вопросу тоже ограничены. Именно поэтому возникла идея создать спецтрибунал, который получит юрисдикцию расследовать совершенное Россией преступление против мира, позволит преследовать в судебном порядке руководство РФ и не даст ему избежать ответственности.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ.
В июне Офис президента сообщил, что эту идею поддержали уже 38 стран .
13 июня Зеленский поручил наработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала за преступления РФ против Украины, а 1 июля ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала.
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