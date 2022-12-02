В Гааге обсудили создание Офиса прокурора, отвечающего за расследование преступлений РФ
Генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, отвечающего за стратегию расследования преступления агрессии
Об этом пишет в телеграмме Офис генерального прокурора.
Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие в первом координационном совещании прокуроров из 20 стран, которые расследуют проходившие в Гааге военные преступления России. Мероприятие организовало европейское агентство, сотрудничающее с судебными и полицейскими органами стран-членов ЕС "Евройст".
"Встретились верные друзья и партнеры Украины, полные решимости привлечь агрессора к ответственности. Работаем вместе ради справедливости и нашей общей победы", - отметил Андрей Костин.
Представители стран обсудили ужесточение сотрудничества, пути обмена доказательствами и информацией, а также инициативу создания Временного Офиса прокурора. Организация будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии, добавили в ведомстве.
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