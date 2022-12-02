Об этом пишет в телеграмме Офис генерального прокурора.

Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие в первом координационном совещании прокуроров из 20 стран, которые расследуют проходившие в Гааге военные преступления России. Мероприятие организовало европейское агентство, сотрудничающее с судебными и полицейскими органами стран-членов ЕС "Евройст".

"Встретились верные друзья и партнеры Украины, полные решимости привлечь агрессора к ответственности. Работаем вместе ради справедливости и нашей общей победы", - отметил Андрей Костин.

Представители стран обсудили ужесточение сотрудничества, пути обмена доказательствами и информацией, а также инициативу создания Временного Офиса прокурора. Организация будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии, добавили в ведомстве.

По состоянию на 22 ноября Международный суд ООН уже получил 24 заявления государств, в которых идет речь о поддержке позиции Украины по делу "Украина против РФ" о нарушении Конвенции о предотвращении геноцида.

Украинский дипломат, бывший постоянный представитель Украины при ООН (2015-2019 годы), чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2020-2021 годы) Владимир Ельченко заявил, что только военное поражение и суд в Гааге могут остановить Путина.