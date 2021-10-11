В Гааге начинаются слушания по делу захвата Россией украинских моряков

Об этом сообщает сайт МИД Украины.



В МИД напомнили, что Россия удерживала украинские корабли около года, а членов экипажа - в течение 9,5 месяца, а также осуществляла их уголовное преследование.



"Вместе с тем, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, запрещающим иностранным государствам досматривать, налагать арест, удерживать судно и осуществлять судебное преследование. Такие действия Российской Федерации являются нарушением фундаментальных принципов международного права", - отметили в МИД.



Дипведомство также напомнило, что Украина уже доказала грубое нарушение Россией международного права в Международном трибунале по морскому праву, который принял обязательное к исполнению решение немедленно освободить украинские военно-морские корабли и 24 задержанных украинских моряков.



"За это решение проголосовали 19 из 20 судей, против данного решения был только судья из России. Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража. Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права", - подытожили в МИД.



Слушания начинаются в 14:00 по киевскому времени. Россия представляет свою позицию 11 октября, Украина - 12 октября.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтоб обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.

27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы".

Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .

В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.

7 сентября 2019 года Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена по формуле 35 на 35.

18 ноября 2019 года Россия вернула Украине захваченные военные корабли: "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".

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