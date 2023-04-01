В Гааге начали судить экслидера Косово Хашима Тачи по обвинению в военных преступлениях
Специальный суд в Гааге в понедельник начал рассмотрение дела в отношении экслидера Косово, 54-летнего Хашима Тачи, по обвинениям в военных преступлениях во время войны с Сербией 1998-99 годов
Об этом сообщает Reuters.
Тачи, а также троим его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе преследования, убийства, пытки и насильственные исчезновения людей во время восстания.
Среди прочего их обвиняют в участии в общей преступной группировке, которая совершала широкомасштабные и систематические нападения на сербское меньшинство в Косово, а также на косовских албанцев. Ни один не признал обвинений в отношении себя.
Хашим Тачи – бывший политический командир Армии освобождения Косово, участвовавшей в войне против Сербии. После завершения военных действий Тачи ушел в политику и с 2008 года был премьер-министром, а с 2016-го – президентом Косово.
Специальный суд по Косово считает Тачи ответственным за почти 100 убийств мирных жителей во время войны 1998-1999 годов. После объявления обвинений в ноябре 2020 года он подал в отставку и добровольно сдался суду.
В преддверии судебного процесса в Косово появились билборды с фотографиями Тачи и эксспикера парламента Кадри Веселые с надписью "Герои войны и мира". А ветераны войны в Косово и другие косовские националистические группы анонсировали в воскресенье акцию протеста в поддержку подсудимых.
Специальный суд по Косово, расположенный в Нидерландах и укомплектованный международными судьями и адвокатами, был создан в 2015 году для рассмотрения дел по косовскому законодательству против бывших боевиков АИК.
Многие косовские албанцы считают, что трибунал предвзято относится к Армии освобождения Косово и заинтересован в очернении ее репутации.
- Напомним, 27 февраля президенты Сербии Александар Вучич и Косово Альбин Курти на встрече в Брюсселе предварительно поддержали план нормализации отношений, разработанный Францией и Германией.
- 19 марта Сербия и Косово приняли соглашение о нормализации отношений.
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