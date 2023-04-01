Об этом сообщает Reuters.

Тачи, а также троим его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе преследования, убийства, пытки и насильственные исчезновения людей во время восстания.

Среди прочего их обвиняют в участии в общей преступной группировке, которая совершала широкомасштабные и систематические нападения на сербское меньшинство в Косово, а также на косовских албанцев. Ни один не признал обвинений в отношении себя.

Хашим Тачи – бывший политический командир Армии освобождения Косово, участвовавшей в войне против Сербии. После завершения военных действий Тачи ушел в политику и с 2008 года был премьер-министром, а с 2016-го – президентом Косово.

Специальный суд по Косово считает Тачи ответственным за почти 100 убийств мирных жителей во время войны 1998-1999 годов. После объявления обвинений в ноябре 2020 года он подал в отставку и добровольно сдался суду.

В преддверии судебного процесса в Косово появились билборды с фотографиями Тачи и эксспикера парламента Кадри Веселые с надписью "Герои войны и мира". А ветераны войны в Косово и другие косовские националистические группы анонсировали в воскресенье акцию протеста в поддержку подсудимых.

Специальный суд по Косово, расположенный в Нидерландах и укомплектованный международными судьями и адвокатами, был создан в 2015 году для рассмотрения дел по косовскому законодательству против бывших боевиков АИК.

Многие косовские албанцы считают, что трибунал предвзято относится к Армии освобождения Косово и заинтересован в очернении ее репутации.