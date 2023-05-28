В Гааге на климатическом протесте задержали более 1500 человек, среди них известная актриса
Более 1 500 человек задержали в Гааге во время акции протеста климатической группы Extinction Rebellion, среди них актриса Карис ван Гаутен, наиболее известная по роли Мелисандры в популярном телесериале "Игра престолов"
Об этом сообщила полиция Нидерландов, пишет The Guardian.
Стало известно, что активисты заблокировали участок автомагистрали во второй половине дня в знак протеста против субсидий на ископаемое топливо.
Полиция заявила, что применила водометы для разгона активистов, блокировавших главную дорогу в городе, и задержала в общей сложности 1 579 человек. 40 из них будут привлечены к уголовной ответственности по обвинениям, в частности, в вандализме. Один из активистов во время задержания укусил полицейского, сообщила полиция.
Добавляется, что среди протестующих было несколько нидерландских знаменитостей, в том числе Карис ван Гаутен, наиболее известная по роли Мелисандры в популярном телесериале "Игра престолов".
Кроме того, отмечается, что по данным Extinction Rebellion, на демонстрацию собрались 7 тысяч человек.
Ожидая водометов, некоторые из них были в купальниках или с зонтиками. Сидя вдоль автомагистрали А12, они держали в руках плакаты и таблички.
В последние месяцы организация Extinction Rebellion устраивала митинги в аэропортах по всей Европе, включая протесты в аэропорту Эйндховена в Нидерландах в марте.
На этой неделе она присоединилась к другим группам в демонстрации против крупнейшей в Европе ярмарки по продаже частных самолетов в Женеве. Некоторые активисты приковали себя цепями к выставленным самолетам, и воздушное движение в аэропорту было ненадолго прервано из-за людей на взлетно-посадочной полосе.
- 19 мая сообщалось , что в Берлине группа климатических активистов "Последнее поколение" заблокировала ряд дорог, однако некоторым водителям терпение лопнуло и они силой оттеснили протестующих.
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