Об этом сообщила полиция Нидерландов, пишет The Guardian.

Стало известно, что активисты заблокировали участок автомагистрали во второй половине дня в знак протеста против субсидий на ископаемое топливо.

Полиция заявила, что применила водометы для разгона активистов, блокировавших главную дорогу в городе, и задержала в общей сложности 1 579 человек. 40 из них будут привлечены к уголовной ответственности по обвинениям, в частности, в вандализме. Один из активистов во время задержания укусил полицейского, сообщила полиция.

Добавляется, что среди протестующих было несколько нидерландских знаменитостей, в том числе Карис ван Гаутен, наиболее известная по роли Мелисандры в популярном телесериале "Игра престолов".

Кроме того, отмечается, что по данным Extinction Rebellion, на демонстрацию собрались 7 тысяч человек.

Ожидая водометов, некоторые из них были в купальниках или с зонтиками. Сидя вдоль автомагистрали А12, они держали в руках плакаты и таблички.

В последние месяцы организация Extinction Rebellion устраивала митинги в аэропортах по всей Европе, включая протесты в аэропорту Эйндховена в Нидерландах в марте.

На этой неделе она присоединилась к другим группам в демонстрации против крупнейшей в Европе ярмарки по продаже частных самолетов в Женеве. Некоторые активисты приковали себя цепями к выставленным самолетам, и воздушное движение в аэропорту было ненадолго прервано из-за людей на взлетно-посадочной полосе.