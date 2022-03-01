Этот вопрос обсуждался в Гааге, во время дебатов в парламенте по ситуации в Украине. Об этом сообщает "Укринформ" передает "Еспрссо".

Депутаты поручили Счетной Палате в ближайшее время расследовать или получают финансирование из России какие-либо нидерландские партии и отдельные политики. А если получают, то каким образом.

Это требование поддержали все политические силы страны, кроме ультраправой PVV (Партия свободы), а также FVD (Форум за демократию), которых время от времени критикуют за пророссийские взгляды. После нападения России на Украину лидер FVD Тьерри Боде отказался осуждать действия России.

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