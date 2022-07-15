Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Военные преступления россиян в Украине помогут расследовать 45 стран. В их числе США, страны Европейского союза, Великобритания, Канада, Мексика и Австралия. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак уточнил, что на конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге присутствовали представители более 40 стран. Среди них министры иностранных дел, юстиции, генеральные прокуроры и другие должностные лица.



"На конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге 45 стран договорились совместно координировать расследование военных преступлений РФ в Украине, а также обеспечить ответственность виновных", – написал Ермак.

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Страны подписали совместную декларацию о сотрудничестве и договорились координировать расследование военных преступлений России в Украине, а также обеспечить ответственность виновных.

13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально предлагает создать Спецтрибунал по военным преступлениям России.

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