В Гааге 45 стран договорилинысь расследовать воене преступления РФ в Украине
Представители этих стран подписали общую декларацию о сотрудничестве
Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Военные преступления россиян в Украине помогут расследовать 45 стран. В их числе США, страны Европейского союза, Великобритания, Канада, Мексика и Австралия. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак уточнил, что на конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге присутствовали представители более 40 стран. Среди них министры иностранных дел, юстиции, генеральные прокуроры и другие должностные лица.
"На конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге 45 стран договорились совместно координировать расследование военных преступлений РФ в Украине, а также обеспечить ответственность виновных", – написал Ермак.
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Страны подписали совместную декларацию о сотрудничестве и договорились координировать расследование военных преступлений России в Украине, а также обеспечить ответственность виновных.
- 13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально предлагает создать Спецтрибунал по военным преступлениям России.
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