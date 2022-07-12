Об этом сообщает правительство Нидерландов.

Целью Конференции является координация совместных усилий и обеспечение того, чтобы военные преступления российской армии, совершенные во время войны в Украине, не остались безнаказанными.

Конференцию проведут министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, прокурор Международного уголовного суда Карим А.А. Хан, королевский адвокат, и комиссар ЕС Дидье Дж. Л. Рейндерс.

Анонсировано участие министра иностранных дел Украины, генерального прокурора Украины и специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамилы Паттен.

Напомним, 29 июня Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против России по поводу военных преступлений россиян.

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