В Гааге 14 июля состоится конференция об ответственности России за военные преступления в Украине
В конференции примут участие представители ЕС, ООН, Нидерландов, Украины и прокурор Хан
Об этом сообщает правительство Нидерландов.
Целью Конференции является координация совместных усилий и обеспечение того, чтобы военные преступления российской армии, совершенные во время войны в Украине, не остались безнаказанными.
Конференцию проведут министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, прокурор Международного уголовного суда Карим А.А. Хан, королевский адвокат, и комиссар ЕС Дидье Дж. Л. Рейндерс.
Анонсировано участие министра иностранных дел Украины, генерального прокурора Украины и специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамилы Паттен.
- Напомним, 29 июня Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против России по поводу военных преступлений россиян.
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